【愛傳媒Jack Dai專欄】一陣子沒打開得到APP，上班路上聽了萬維綱講《權力七規則》，內容好耳熟，到書櫃看看……有了，是這本《精進權力 史丹佛大學教授的7大權力法則》。

一本在捷運上讀會怕別人看到封面的書。

先說萬維綱的解讀，真好。一是選書好，這確實是我讀過關於權力研究的書裡最好的一本。

二是內容好，言簡意賅的說出書中關鍵的內容，同時也用其他本書的內容作為補充，還不忘表明自己的價值判斷。真好。

再說此書，是好書。

雖然閱讀過程心理會不斷湧現牴觸感，但確實戳到了我性格的殘缺與善於替自己找藉口的缺點，《精進權力》是迫使我偶爾走出去的推力。

傑夫瑞・菲佛教授用抽離、中立的視角來談「權力」這課題，從工具視角看，擁有權力對於審視社會、工作與生活中的現象有幫助，且作為工具好處多，摘錄幾段。

1. 權力帶來健康

「人們一旦擁有更多權力，就比較不會鬱悶，也比較不會覺得世界很黑暗，因為在這個世界闖蕩的時候，可以更有效率的完成工作。擁有權力也會讓他們在生理和心理上更健康，因為根據研究顯示，掌控工作和一個人在社會階層中的位置，都與健康息息相關。除此之外，他們還會變得更快樂，因為權力與增加幸福感也有關聯。」——P.21

2. 改變得有權力

「史丹佛大學商學院的座右銘是：『改變人生、改變組織、改變世界。』改變，需要權力才能發生。如果不需要權力和影響力就能做到，那改變早就發生了。」——P.27

3. 階層與政治策略傾向

「不同社會階層的人，追求權力高位的傾象和追求願意使用的策略也有差異。博士生貝米和心理學家洛林列出兩個獲取權力的典型作法，其中一個是透過有利社會的行為，如勤奮工作、幫助同事，還有其他符合集體利益的努力方式。另一個方式是靠政治手段，也是我教導各位的方法，其中不可或缺的就是有策略的行為、奉承高層、建立有用的社交關係，以及推銷自已的成就。

他們發現不論是哪一個階層的人，對於兩種策略的實用性看法完全相同，不過他們也發現，不同階層的人對於採取兩種策略的意願有所不同，社會階層較低的人比較不願意採取政治策略。」——P.67

4. 好感 vs 能幹

「假如你的目標是讓別人喜歡自己，將會遇到一個問題：你可能看起來不夠稱職能幹。普林斯頓大學社會心理學家蘇珊・費斯克與同事進行了人際知覺基礎層面的擴大研究，他們發現許多文化都一樣，評價他人的兩大基礎層面就是溫暖和能幹。她的研究也發現，雖然溫暖與能幹是兩個獨立的概念，人們還是傾向於認定兩個特質呈現負相關。」——P.81

5. 權力帶來朋友

「有一句諺語說：『成功者有很多父母，失敗者只能當孤兒。』這句話可以更精準地重新詮釋為：當你是個有權力又成功的人，你將擁有比想像中多出許多的朋友；而一旦你失去權力，將會孑然一生。」——P.248

6. 權力7法則

法則1：不要成為自己的阻礙

法則2：打破規則

法則3：展現出有權力的模樣

法則4：建立有權力的個人品牌

法則5：持續不懈地拓展人脈

法則6：願意運用你的權力

法則7：一旦成功，為了獲取權力所用的一切手段都會被原諒或遺忘——封底

印象歸印象

自古至今「權力」這詞總帶給人們一種負面印象，我過去也Jack dai》權力是中性的懷抱一樣的觀感，而閱讀研究權力的相關書籍可以得到一個問題的答案：

Q. 為什麼那些當權者的模樣與行為模式都很相似？

A. 印象歸印象、感受歸感受，存在就是存在，自古至今權力的遊戲一直在那，本質從沒變過。

權力是中性的，追逐權力有好處，也有代價。

以上隨筆分享。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

照片來源：作者提供。

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