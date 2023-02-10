近年因疫情大爆發，國內唯一營運的國際郵輪被預防性停航後，在今年3月終於將有國際郵輪重返台灣市場。高雄市為迎接3月6日疫後雙郵輪首次掛靠高雄港的各國郵輪旅客，早已備妥「高雄城市魅力、北高山珍行、海海人生遊、高雄果真香」等4條建議適合團客的一日遊行程；另也針對不想跟團，偏好自由行的散客規劃「魅力市射、時光機搭乘遊、藝遊未盡、港都潮旅」等4條適合自由行旅客的岸上觀光行程，更有輔導梓官區漁會、安心石斑故事館、舊振南漢餅文化館、原鄉緣紙傘文化村及城市部落等5家店家，完成國際語言標示友善環境及多元支付環境之建置，讓來自各國的郵輪旅客皆能依據自身需求，以最親切易懂的方式選擇最喜歡、最合宜的方式閱覽高雄市區或鄉村之美。

郵輪遊客可以規劃到安心石斑故事館進行特別的抱抱石斑魚趣味小體驗。（高雄市海洋局提供）

高雄市政府海洋局表示，海洋局除了幫郵輪旅客規劃設想了4+4條的岸上觀光行程建議路線之外，同時也針對郵輪旅客入境後給予相關旅遊諮詢翻譯服務。在郵輪碼頭服務櫃台將有熱情招呼旅客的接待人員備便，這些接待人員是與海洋局多次合作搭檔的高雄市菁英外語導遊協會，裡頭的接待人員各個精通外語，將可熱情地協助來訪高雄的郵輪旅客諮詢甚至協助規劃岸上旅遊建議路線，屆時旅客除可就近選擇便利的輕軌、捷運等大眾交通工具，亦可選擇搭乘舒適快捷的計程車服務深入到高雄的每一個角落進行一日深度旅遊，讓自由行的旅客省下更多時間可投入觀光消費，持續振興疫後大高雄的經濟。

春天的腳步近了，目前節氣已逐漸適合出遊，海洋局局長張漢雄誠摯邀請3月6日將要來訪高雄的威士特丹和七海探險雙郵輪的貴客們，屆時岸上觀光行程，可以多加前往高雄海線行程體驗不一樣的在地高雄海味文化。例如：前往安心石斑故事館進行特別的抱抱石斑魚趣味小體驗、至珍芳烏魚子見學工廠參訪烏魚子的製作及由來、到蚵子寮漁港欣賞在地小漁村的獨特以及大啖從產地到餐桌直送的新鮮海味等等，來到海洋城市高雄就一定不能錯過這些海味十足的精彩旅程。

高雄市政府早已備妥多種岸上觀光旅行建議遊程，讓這些自主意識高且消費力強的旅客們，得隨心選擇他們喜愛的交通與觀光模式，同時輔導店家消弭語言隔閡及貨幣兌換所造成的消費困擾，盼這樣多元的選擇及友善消費的方式可吸引更多的郵輪旅客來訪高雄，讓國際旅客感受到高雄友善且優質的岸上觀光服務品質，也持續讓高雄在地各行各業享有郵輪產業帶來的豐沛觀光商機。