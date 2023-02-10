1.路透社報導，美國國務院高層周四表示，就上周飛越美國領空的中國間諜氣球，美國將考慮對提供該氣球支援、與中國軍方有關的實體採取行動。該華府官員在聲明表示，華盛頓當局相信上周末在美國東岸被美軍擊落之中國氣球的製造商，與中國人民解放軍有「直接關係」。

2.《紐約時報》援引消息人士報導，美國政府擬祭出新規，限制美國企業在中國投資先進技術。報導指出，華府也在尋求與歐盟等盟友聯手實施相關限制措施，以斷絕中國發展先進科技所需的資金來源。該報導並未提到與這些新規相關的細節，但應該是要求美國企業在中國進行投資之前必須先向美國當局申請許可，而限制範圍將鎖定先進技術方面的投資。

3.搜尋引擎雅虎證實將展開大規模裁員。此前美國新聞網站Axios報導，雅虎將進行重組，預計裁員逾20%，以近8000名員工來估算，相當於裁員1600人。雅虎並未具體說明裁員人數，僅表示這將包括數位廣告部門近5成員工，本周預計先裁掉約1000名員工，而這波裁員行動將持續至今年底。雅虎表示，重組可以讓集團更加專注於發展「廣告需求方平臺」（DSP）。

4.美國勞工部公布，上周（截至2月4日）初次請領失業給付人數周增1.3萬人，經季調後為19.6萬人，超出市場預期的19萬人。美國上周初領失業金人數4周均值為18.925萬人，周減2500人。截至1月28日止當周，美國續領失業金人數周增3.8萬人，為168.8萬人，超出市場預期的166萬人。

5.里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，聯準會已經表明將持續升息以減緩美國經濟增長步伐，但也會審慎觀察通膨走勢並調整貨幣政策。巴爾金並表示，通膨雖然出現到頂的跡象，但他對於通膨是否持續回落抱持保留態度。

6.旅遊網站Expedia盤後跌逾2%，稍早前一度重挫8%。該公司去年第四季營收年增14.9%，為26.2億美元，不如市場預期的27億美元。淨利年減36%，為1.77億美元。經調整後每股盈餘為1.26美元，低於市場預期的1.67美元。執行長Peter Kern表示，上季業績主要受到惡劣的氣候影響，但旅遊需求仍然強勁且持續增溫。

7.周四美元指數尾盤跌0.2%，報103.24。上周初領失業金人數超出市場預期，市場看好這將有利於通膨持續降溫，促使聯準會進一步放緩升息步伐。墨西哥披索兌美元勁揚0.9%。墨西哥央行意外升息50個基點，使基準利率升至11%，超出市場預估的升息25個基點。該央行暗示下次會議可能縮減升息幅度，但最終決議仍將取決於數據。

8.獲利了結賣壓出籠，以及投資人在美國下周發布通膨數據前縮手，周四國際油價連3漲止步，國際金價收跌。周四紐約期油收跌41美分或0.5%，報每桶78.06美元。倫敦布蘭特期油收跌59美分或0.7%，報每桶84.50美元。紐約4月期金收跌12.2美元或0.65%，報每盎司1878.5美元。