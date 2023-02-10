MSCI季度調整自去年11月中公布MSCI半年度權重調整以來，至農曆年封關日1月17日前，台股市值占亞太國家（不含日本）比重微幅增加0.06個百分點。鄭翰紘表示，近期外資開始回補台股，儘管日前終結連14買超，今「1升2持平」的調整，可望帶動買氣，為資金面帶來利多消息。

鄭翰紘表示，中國自今年開始放寬防疫政策，投資人信心重新恢復。加上AI聊天機器人ChatGPT題材帶動全球AI、演算法等概念股大漲，以半導體為核心的台灣科技類股受惠。

觀察台股ETF近期表現，有5檔台股ETF近一個月報酬率超過5%，包括:大華優利高填息30(00918)，富邦臺灣優質高息(00730)，富邦特選高股息30(00900)，群益台灣精選高息(00919)等。

展望後市，鄭翰紘指出，可觀察重要電子供應鏈客戶7、8月訂單狀況，做為終端需求的重要檢視點。此外，今年下半年半導體有望重現供不應求，有助於企業重拾成長動能。而根據歷史經驗，台灣股市通常領先基本面1至2季反彈，即使有高通膨、高利率與地緣政治等逆風短期影響，但以中長線來看，現在不失為提前逢低佈局的好時機。