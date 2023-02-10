陸軍某機步旅一對砲兵軍官情侶，2年前把營區連長室當成砲房，在營內自拍「兩人交纏」性愛影片遭到外流，引起社會譁然。軍方雖然第一時間就止血調查懲處，未料事後竟還連續流出多部影片，讓整起事件如連續劇般愈燒愈烈。國防部長邱國正極度震怒，下令連帶懲處案發時的時任旅長及政戰主任及相關幹部。

根據軍方人士描述，向來對軍紀要求嚴格的邱國正看到陸軍調查報告後「臉色相當難看」，立刻下令陸軍要求連坐懲處時任該旅旅長及旅政戰主任等重要幹部。

相關人士聞訊後紛紛搖頭直嘆，真的是「躺著也中槍」，這對情侶軍官兩人在爽，不知情的長官卻要扛責任遭連帶處分，不僅他們兩人要面臨處分，連帶處分的相關幹部未來軍旅升遷也恐受阻。

這對軍官情侶在猶豫多日後，終於在本月5日前往高雄市警局婦幼隊報案並提告，希望警方能協助抓出散布者以及偽造女主角IG假帳號的不法份子。但事件餘波盪漾，如果這起事件發生在營外，外界大概很難置喙。但因為是在營內，且是在連長室內違紀自拍，陸軍簡直被這起「動作片」淪為民眾笑柄，對長期建立起的形象傷害相當嚴重。

軍方表示，目前整起事件已交由檢警調查，軍方全力配合，也期望迅速揪出老鼠屎。另外，雖然這對男女軍官犯錯，也該承擔應有的處分。

但也無奈表示，為了保護同袍，並維護男女軍官權益，部隊特別派出法務官全程協助，遭受侵害的個人相關權益也會予以保障協助。