國民黨台北市議員徐巧芯以「世代交替」宣布投入黨內立委初選，挑戰同黨現任立委費鴻泰，兩人互動備受關注。然而，徐巧芯透露，曾在一同參與活動時找費鴻泰握手，但費鴻泰「好像不想」。對此，費鴻泰昨日接受專訪時還原現場情況，並強調「完全完全不是事實」。至於兩人是否僅短短握手？費鴻泰坦言「憑良心講印象真的不深」。

國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇松山競選服務處去年底成立時，費鴻泰、徐巧芯皆出席，當時徐巧芯表態要選2024年立委，劍指費鴻泰，因此兩人互動備受外界關注。徐巧芯曾表示，當天上前向費鴻泰說「委員好，我是要來和你打招呼的」，並要和費鴻泰握手，不過費鴻泰的手疑似縮回去，被給了軟釘子，讓徐巧芯笑說「他好像不想，但是沒關係」。

對此，費鴻泰昨(9)日接受《暐瀚觀點》專訪時強調，「完全完全不是事實」。費鴻泰回想當天狀況提到，當時徐巧芯正在跟一位里長握手，卻突然跑來，當下費鴻泰說他不知道什麼事，就趕快握一下，因為他正在跟別人講話，就輕輕的握握手，未料隔天就被新聞報導稱不跟徐巧芯握手。費鴻泰被問及最終還是有跟徐巧芯握手，只是時間不長？費鴻泰則坦言「憑良心講印象真的不深」。

費鴻泰說事發隔天新北市長侯友宜到民生社區活動中心，兩人再碰面，他老遠就趕快去跟徐巧芯握手，且足足握了一分鐘。