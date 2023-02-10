桃園市教育局今天宣布，111學年度起，桃園市立國民中小學及公立幼兒園將實施「代理教師全年聘期」，已聘任在案的代理教師不追溯起聘日，聘期迄日延長至7月31日。桃園市長張善政說，落實同工同酬，讓代理教師領到完整的12個月薪水。

教育局指出，國中小未兼任行政職務的代理教師必須在寒暑假備課、協助處理班務或校務活動，與正式教師工作相同，聘期卻大多自當年8月27日起，算至次年7月2日止，實際上只有10個月又7天，長期以來產生「同工不同酬」的疑慮。甚至，桃園市高中代理教師自107學年度起已實施「全年聘期」，但國中小及公立幼兒園代理教師卻仍未落實，形同「一市兩制」。

教育局也提到，目前六都針對「未兼行政職務代理教師」部分，僅有台北市針對再聘用的代理教師給予完整聘期；高雄市則是在提報教育局同意的前提下，給予完整聘期，其餘新北市、台中市、台南市皆未給予完整聘期；如今桃園市宣布一律實施市立高中、國中、國小及公立幼兒園「代理教師全年聘期」，率先給予代理教師完整的權益保障，可說是六都裡最照顧代理教師的城市。

張善政強調，落實「代理教師全年聘期」，可保障與正式教師工作內容相同的代理教師，此政策保障教師權益，更有助於留住優秀師資人才，降低代理教師流動率，讓教學及親師生溝通不中斷。

桃園市議員淩濤說，原本財政上的短缺等考量，要逐步調整，但他持續強力要求、發文給桃園市政府，要求真正落實「全年聘期」，終結代理教師薪資「一市兩制」的不平等狀態。