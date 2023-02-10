俄烏開戰即將屆滿一年，各國對於軍工產業發展更加重視。財信傳媒董事長謝金河分享近日參訪軍工產業的經驗，並透露曾問中科院退役高官，「台灣飛彈的實力強不強？」，對方回答：「台灣在世界名列前茅，可是不能講」。

謝金河在臉書發文指出，台灣有三大造船公司，去年上半年先看了台船公司，下半年到宜蘭看龍德造船廠，這次來到在1987年由董事長韓碧祥創立的中信造船，得到的震撼最大。

他提到，在中信造船官網介紹中，韓碧祥說，「船是他的夢想，造船是他的生命，他從港務局修船工人，靠著過人的決心與毅力，花50年創建中信造船王國。」

謝金河參訪聽取簡報時，中信造船副總黃逢徵一開頭就說，台灣已經40年沒有造艦了，尤其從尹清楓案後，台灣就沒有再造軍艦，中信造船為了生存，只能造漁船或遊艇，黃逢徵第一張圖就拿出兩岸驅逐艦船齡，台灣是41年，中國大陸是7年，這個對比拉出台灣迫切的危機。

黃逢徵話鋒一轉，說未來三個月的標案可以讓台灣三大造船公司忙好幾年，這些新標案包括海巡署巡防艦，海軍5艘600噸級塔江艦及反艦型巡邏艦沱江號，這些大型船艦會讓三大造船公司忙得不可開交。

中信造船成立50年，去年10月才登錄興櫃。謝金河問為何最後走上上市之路，黃逢徵說，以前造漁船可以先收三成訂金，現在造艦必須預繳100%保證金，資本實力不夠雄厚，連參加競標的資格都沒有，這是中信造船走上上市之路的重要原因。

謝金河表示，攤開中信造船財報，過去幾年的EPS都在1到2元之間，但在他們參訪這一天，中信造船股價上漲6%，聽完簡報，大家對未來的台灣造船產業豁然開朗，龍德造船股價也跟著大漲，甚至持有龍德造船20%股權的勤益投控也受到注意。

除了看完中信造船整個生產線，謝金河一行人也到尹衍樑及韓碧祥共同持有造價8億的遊艇參觀，還看了岸邊停泊的海巡艦艇，可以確定這會是一個升火待發的產業。

謝金河坦言，這次軍工產業參訪，讓他對台灣的備戰實力更有信心，還透露，曾問中科院最高層級退下來的官員，台灣飛彈的實力強不強？這名官員說，「台灣在世界名列前茅，可是不能講」。在無人機基地，一位中科院博士督導也告訴他，台灣的無人機製造實力底藴很深。