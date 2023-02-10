國泰飯店觀光事業旗下「台北慕軒飯店」、「和逸飯店台北民生館」，以及「國泰萬怡酒店」獲台北市觀光傳播局頒發「111年度優良旅館業及其從業人員表揚」團體獎及個人獎肯定外，總部及旗下7家飯店全數取得衛福部國民健康署「111年度健康職場認證標章」，以幸福職場打造優質健康職場環境，再度獲得政府肯定。

國泰飯店觀光事業三大品牌「台北慕軒飯店」、「和逸飯店台北民生館」、「國泰萬怡酒店」皆榮獲「優良旅館業團體組獎」，以創新經營拓展地方觀光經濟而獲得肯定。「台北慕軒飯店」主廚蔡鎮獲得個人組經理人員獎；國泰萬怡酒店宴會服務領班林湘婷亦奪得「優良觀光產業個人獎的榮耀。

國泰飯店觀光事業總經理暨執行長莊琬華表示，國泰飯店觀光事業擁有三個品牌、七家飯店、八百位員工，以落實企業社會責任為自許，將員工視為國泰飯店最重要的資產。國泰深信，把員工照顧好，員工更能把顧客照顧好，將品牌精神「時時體貼．處處合意」傳遞給客戶。儘管飯店業者之前遭逢疫情衝擊，反而在此壓力淬鍊下更具韌性。莊琬華感謝員工的一路相挺，全體攜手度過難關協力合作，並期許同仁持續不斷地洞察消費者需求，優化產品及服務流程，創造更優質的顧客體驗。

對於飯店業者的缺工問題，國泰飯店觀光事業持續透過產學合作、獎勵內部推薦與回聘計劃等多元管道延攬人才與遞補人力缺口，同時快速發展基層員工的專業技能訓練，強化中、高階主管的經營管理職能，並透過提升薪資市的競爭力以及更具彈性及時效的職訓合一的晉升機制，培養與留住優秀的人才。

除了人才培育養成之外，國泰飯店觀光事業重視員工的健康，集團總部及旗下7家飯店全數通過衛福部國民健康署「111年度健康職場認證標章」。對內推動多項職場關懷活動，包含工作生活平衡課程，邀請員工透過手作課程紓解壓力、疫情期間推動線上防疫健康運動、肺炎篩檢宣導，並且美化職場環境加上健康標語提醒員工時時刻刻重視自己的健康；和逸飯店與慕軒飯店也推廣多項職場運動、健康飲食及健康輕食餐，讓員工吃得好也吃得健康。健康服務護理師更貼心的即時回饋健康觀念與疾病預防提醒，讓忙碌的館內人員能夠輕鬆獲得健康相關的知識，關注自己的健康。國泰飯店觀光事業將持續維護職場安全與同仁健康，透過多元的健康促進活動與健康諮詢，讓旅宿人才得以安心服務。

莊琬華表示，國泰飯店觀光事業矢志作為飯店業環保的標竿，積極推動ESG，展開節能減碳行動方案。國泰萬怡酒店、和逸飯店、慕軒飯店都將減少或不使用一次性及過度包裝塑膠備品、館內溫度調節以達到二氧化碳減量等節能減碳措施，有效降低廢棄物並實施資源循環再利用等等。國泰萬怡酒店更是全台唯一同時擁有美國LEED和台灣EEWH綠色建築認證酒店界榮獲ISO50001節能認證。

莊琬華指出，國泰飯店觀光事業將持續秉持「改變Change、創新Creative、連結Connection」的企業核心價值，國泰飯店觀光事業鼓勵員工改變視野，創新及成長，並落實ESG，提供客戶優質的品牌體驗。