針對在流行文化領域面向上，大陸與港台的發展出現日益疏離趨勢，大陸暨南大學文學院副教授鄭煥釗撰文表示，要想實現大陸和港台文娛市場真正的雙向互動，並非一朝一夕之功。目前要先在打通市場堵點上著力，逐步加強文娛交流機制。在市場打通方面，大陸可以通過加強與港台院線和電影發行公司的合作，通過共同投資生產、製作更多適合兩岸三地的影片，實現三地市場共贏。

鄭煥釗在大陸「環球網」撰文指出，近年來，在流行文化領域逐漸凸顯的內地與港台的發展疏離趨勢，從根源上講，在於三地不同的文化機制和文娛市場沒有真正打通。

以香港與大陸影視文化交流為例：一方面，與大陸快速增長、下沉的院線建設不同，香港由於土地租金的高昂導致院線資源較為緊張，而有限的院線資源往往歸屬於幾個主要的電影發行公司，這就導致在賀歲檔等影片上線的高峰期發行方出於保護主義而將院線資源留給自家影片，加之香港觀眾長期以來更熱衷好萊塢電影的觀影習慣，香港電影市場更傾向於將有限的院線資源留給好萊塢電影和港片。

文章稱，2007年以來，隨著香港文娛人才的大規模流失以及市場空間縮小，香港本地文娛產品製作的成本投入受到很大影響，創作上固守商戰、警匪等類型而缺乏創新，視覺場景等製作上與大陸差距逐漸拉大，而狹隘的地域主義等意識因素更進一步限制了其在香港市場之外的影響。

文章還稱，台灣與大陸的文娛疏離也經歷了類似過程：政治因素對大陸文娛產品的市場阻入、日漸狹隘的地域意識對文娛視野的限制、資本和文娛人才外流所帶來本土市場的萎縮、因保守主義而缺乏創新所導致的產品吸引力的下降。

對大陸而言，一方面，蓬勃發展、快速反覆運算的網路文藝催生出嶄新的文娛文化形態，無論是在文娛產品的內容、類型還是製作品質上，港台文娛產品已經難以滿足大陸觀眾的需求。另一方面，港台文娛人才「北上」合作的各種「合拍片」儘管數量不少，但由於其目標市場是大陸，在題材和表達上更尋求滿足大陸觀眾，而沒有兼顧港台及海外市場，導致合拍片無法真正推動文化的融合。

文章認為，要想實現大陸和港台文娛市場真正的雙向互動，目前要先在打通市場堵點上著力，逐步加強文娛交流機制。在市場打通方面，大陸可以通過加強與港台院線和電影發行公司的合作，通過共同投資生產、製作更多適合兩岸三地的影片，實現三地市場的共贏；將合拍片的目標市場變成包括兩岸三地在內的市場和國際市場。

此外，在文化交流機制上，可以通過打造更具覆蓋面和影響力的影視節，逐漸引入港台新生代影視作品和明星為大陸觀眾熟悉，使各個層次的新生代藝人成為溝通三地觀眾和文化的橋梁。