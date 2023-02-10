陸委會新任副主委梁文傑擔任台北市議員期間，曾主張若共機擾台，就應停辦台北上海雙城論壇，不過現在卻改口，還關閉臉書，民眾黨主席柯文哲狠譏上任後不要「雙標」，對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，梁副主委過去發言意識形態很濃厚，現在調為陸委會副主委，希望發言能慎重。
曾銘宗指出，梁副主委關閉臉書是對的，符合當前中國大陸的政策，希望他作為政府官員後發言不要有雙標，否則會引發重大相關後遺症。
陸委會新任副主委梁文傑擔任台北市議員期間，曾主張若共機擾台，就應停辦台北上海雙城論壇，不過現在卻改口，還關閉臉書，民眾黨主席柯文哲狠譏上任後不要「雙標」，對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，梁副主委過去發言意識形態很濃厚，現在調為陸委會副主委，希望發言能慎重。
曾銘宗指出，梁副主委關閉臉書是對的，符合當前中國大陸的政策，希望他作為政府官員後發言不要有雙標，否則會引發重大相關後遺症。
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