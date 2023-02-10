土耳其和敘利亞日前發生7.8級強震，至今已超過1.1萬民眾遇難，台灣也派出2梯次搜救隊馳援，其中包括5隻訓練有素的搜救犬，不過在桃園待命的搜救犬Emma，嘴裡咬著一個「雞腿玩具」，超萌畫面曝光後引發熱議，不過疑似卻遭外界批評觀感不佳，對此領犬員解釋是為了幫狗狗紓壓，霸氣回應「如果你要我改，我不會改」。

我國先後派出2梯搜救隊前往土耳其馳援，其中包含130位搜救及醫護人員及5隻搜救犬，分別為「Lan」、「Sato」、「Hugo」、「腿腿」及「Melody」。其中留在桃園待命的搜救犬「Emma」著裝完畢，咬雞腿玩具待命，超萌模樣融化不少人的心，不過照片曝光後疑似遭外界批評觀感不佳。

對此，Emma的領犬員爸爸在臉書粉專「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」發文解釋，「當天他們從早上8點出門訓練到下午6點，接獲可能支援的消息，塞車開了一個半小時載狗回到隊上，馬上下車要讓狗狗面對接近10個人的圍觀跟拍照，自己只能盡我所能幫助他解除壓力！」，並霸氣回應「如果造成觀感不佳，鄭重致歉！如果你要我改，我不會改，因為牠的心情是我最重視的！」。

而領犬員也再度發文並附上Emma抱著雞腿玩具熟睡的照片，強調「狗狗就跟人類一樣，擁有獨一無二的個性，會開心會緊張會焦慮會哭更會笑，自己對他的教育很簡單，只要不會影響工作的，都應該好好的當隻快樂的狗狗！」

至於外界的酸言酸語領犬員並不在乎，表示「Emma她很信任我，我更是最懂她的人，她的緊張我一眼就能看出，很挺我的陪我拍照拍到最後一刻，咬著她最心愛的玩具可以減緩她的焦慮，為何不可？」、「她是我的夥伴，我最愛的夥伴」。