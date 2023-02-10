除00757外，持有微軟成分股的ETF尚包括:富邦元宇宙(00903)，台新全球AI(00851)，大華元宇宙科技50(00906)，富邦NASDAQ(00662)，國泰全球品牌50(00916)，元大S&P500(00646)，國泰北美科技(00770)，國泰美國道瓊(00668)，永豐美國500大(00858)等。

統一投信表示，ChatGPT的爆紅推動AI進入普及化時代，也讓AI領域商機未來將呈現爆發式成長。根據AI調研機構Artificial Intelligence Market Forecast統計，去年全球AI市場規模達到3875億美元，2029年預估值更是高達1兆3943億美元，複合成長率超過2成。ChatGPT掀起的的AI狂潮，也將加速科技巨頭在AI的布局及研發。

統一投信表示，隨著AI市場蓬勃發展，科技巨頭作為最具優勢的競爭選手，未來有望在AI商機的帶動下持續高速成長。除了AI技術先驅微軟、Google及META以外，FANG+指數成分股還涵蓋AI研發過程中不可或缺的處理器龍頭廠Nvidia及AMD，使指數的長線發展更上一層。