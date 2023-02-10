高雄羅姓男子以通訊軟體認識16歲的小恩（化名），2人聊天過後又把小恩約回家，對小恩上下其手，沒想到羅男還不滿足，當晚還跟小恩說「妳知道我們男生自己打會傷身體跟小弟弟」等言語，來誘導小恩拍攝裸照給羅男DIY。直到小恩父親發現後，才報案處理。高雄地方法院依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為猥褻罪，處徒刑3月，又以製造少年為猥褻行為之電子訊號罪，處徒刑8月，最後判羅男緩刑3年。

羅男2022年1月5日透過通訊軟體認識到小恩，2人經過4天的聊天後產生曖昧情愫，羅男也趁著最曖昧的時刻把小恩約到他的住處，並親吻小恩和撫摸小恩胸部。

但羅男並沒有因此滿足，當日晚上，羅男依舊用通訊軟體與小恩聊天，一開始羅男只是簡單的要求要看小恩，小恩也相當配合的回說「想看什麼呢？」羅男一聽到小恩這樣回應，開始變本加厲，告訴小恩「看你現在心情，我打完就會睡了內｣，要求小恩給他看看，而小恩也答應了羅男。

羅男過程中還瞎扯說「妳知道我們男生阿，自己打會傷身體跟小弟弟」等文字，小恩還再三跟羅男確認「你要看齁？」最後服從羅男，真的拍攝了自己的胸部裸照傳給羅男。

直到小恩的父親看手機發現對話後，才知道自己的女兒竟發生這樣荒唐的事，氣得帶著女兒到鳳山分局報案。

高雄地院審理時，小恩坦承當時2人處於有曖昧情愫的階段，法官調閱對話也發現，小恩會跟羅男說「我吃醋了吶要你哄｣等語，表示2人的確是處於曖昧階段。因此高雄地院依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為猥褻罪，處徒刑3月，又以製造少年為猥褻行為之電子訊號罪，處徒刑8月，最後判羅男緩刑3年。