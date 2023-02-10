本次China A Shares指數成分股新增海南航空等9檔股票，刪除金風科技等4檔，調整後MSCI中國A股指數成分股增加至504檔，檔數週轉率約3%。本次調整成分股檔數變動幅度較大，但整體權重變化有限。
MSCI自2019年二月底宣佈增加中國A股在MSCI系列指數中的權重起，逐步將中國A股的納入因子從初始的2.5％增加至20％，並陸續納入創業板及科創板在內的個股，A股權重也隨著不斷提高。整體而言，中國疫後重新開放將有助於中國經濟恢復正常，預料中國政府將加大政策刺激力度來穩定經濟。
MSCI於2/10凌晨公布半年度指數調整方案，MSCI調整China A Shares指數成分股，新增海南航空等9檔股票，預計2月28日收盤後生效。
本次China A Shares指數成分股新增海南航空等9檔股票，刪除金風科技等4檔，調整後MSCI中國A股指數成分股增加至504檔，檔數週轉率約3%。本次調整成分股檔數變動幅度較大，但整體權重變化有限。
MSCI自2019年二月底宣佈增加中國A股在MSCI系列指數中的權重起，逐步將中國A股的納入因子從初始的2.5％增加至20％，並陸續納入創業板及科創板在內的個股，A股權重也隨著不斷提高。整體而言，中國疫後重新開放將有助於中國經濟恢復正常，預料中國政府將加大政策刺激力度來穩定經濟。
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