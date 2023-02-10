據美國之音報導，美國常務副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)美東時間9日在國會山一場聽證會上指出，中國的挑釁行為正在破壞台灣海峽和平穩定，美國將持續深化與台灣的非官方關係並協助台灣維持足夠的自衛能力。五角大樓官員也說，儘管中國有侵台意圖，但未來10年人們應該不會見到中國對台灣採取重大侵略行動。

美國參議院外交事務委員會就美國在與中國戰略競爭下的政策舉行聽證會，雪蔓在聽證會上的口頭陳述部分表示，美國致力於長期以來的一個中國政策、反對任何單方面改變台海現狀的作為，「我們的政策沒有改變，改變的是北京與日俱增的脅迫。所以我們將繼續協助台灣維持必要的防衛能力。在這麼做的同時，我們也將保持溝通管道的開放，以便我們能負責任地管控我們兩國之間的競爭。」

雪蔓說，美國不尋求與中華人民共和國的衝突，美國也認為外交是一個重要力量來防範可能導致衝突的誤判。

中國破壞台海和平穩定

雪蔓在提交給委員會的書面證詞中還提到，美國致力於維繫台海和平穩定，但「中華人民共和國的挑釁行為正在破壞這種和平穩定」，美國將在符合長期政策的情況下支持台灣，「我們對台灣的做法一直都與跨越數十年和歷屆行政當局的做法一致。我們仍然致力於我們長期以來受到《台灣關係法》、三個聯合公報及『六項保證』指引的一個中國政策。」

她的證詞說，美國的政策沒有改變，改變的是中國與日俱增的脅迫，「作為回應，我們將持續深化與台灣的非官方關係，並且在《台灣關係法》的義務下協助台灣維持足夠的自衛能力、保持美國自身能力來阻遏任何可能威脅台灣的武力或任何形式的脅迫；美國也將與其盟友夥伴合作，強調台海和平穩定對地區及全球安全繁榮至關重要。」

美國國防部負責印太安全事務的助理部長伊萊·拉特納(Ely Ratner)也在聽證會上呼應雪蔓的說法，強調美國將繼續履行在《台灣關係法》之下的承諾，包括提供台灣自衛能力和維持美國自身能力以抵御任何可能危及台灣人民安全的使用武力行為。

未來10年應不會見到中國侵略台灣

另外，近來關於中國何時可能對台灣採取軍事行動的話題近來引起許多關注。這一話題在聽證會上也被提及。佛羅里達州共和黨聯邦參議員馬可·魯比奧(Marco Rubio)問拉特納，「是否有任何可能在未來的10年結束前中國不會對台灣做什麼，無論是用什麼方式？是否有任何可能你可以預見未來10年結束前中國不會想要對台灣做什麼？」

拉特納答覆說，想要做什麼和真的去做什麼是非常不同的，「我認為他們有這個意圖。不過我絕對認為我們能夠在這十年結束前不會見到他們對台灣採取重大侵略行動。」

在聽證會上，參議院外委會共和黨首席成員吉姆·里施(Jim Risch)也關注台灣是否有足夠的武器來滿足應對中國武力威脅的需求，「我們第一個應該展示決心之處就是更好地支持台灣。沒有比確保台灣有能力和訓練來阻遏中國侵略更急迫的事情了。如果我們現在不幫助他們準備好，我們所有人可能都要在之後付出更高的代價。」

他問雪蔓，拜登行政當局是否對台灣的防衛需求有正面回應？

雪蔓答覆說，拜登行政當局去年已經通報國會13筆對台軍售，其中有10筆是新的軍售案，自2019年來美國已經通報國會高達201億美元的對台軍售案，美國認為這是非常重要的事，「我們認為我們必須協助台灣加強不對稱武器能力，協助台灣訓練及整合他們的後備部隊，確保他們有機動和靈活的系統。」

拉特納也回應說，美國國防部「非常專注於理解、與台灣溝通他們在防衛和威懾上所需的特定防禦性武器，我們如雷射般地聚焦於此，給予它應有的所有注意力和急迫性。」

里施參議員還提到，他對去年12月生效的《強化台灣韌性法》(Taiwan Enhanced Resilience Act)在撥款過程中沒有得到足夠資金感到失望，今年外委會的另一個優先事項就是監督這個法案的落實狀況。