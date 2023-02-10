隨著借貸成本和通膨走高，消費者荷包縮水，使得仍在虧損中的電動車新秀如Rivian、Lucid搶攻市場更加艱難。
福特（Ford）先前也跟進特斯拉宣布降價，旗下電動跨界休旅車Mustang Mach-E價格調降多達5,900美元。
Lucid降價優惠周四上路到3月31日止，適用於購買Touring與Grand Touring車款的顧客。
Lucid周四（9日）表示，購買Air豪華電動車特定車款的顧客將獲得7,500美元的優惠，意味又一家車廠投入由龍頭特斯拉發動的電動車價格戰。
隨著借貸成本和通膨走高，消費者荷包縮水，使得仍在虧損中的電動車新秀如Rivian、Lucid搶攻市場更加艱難。
福特（Ford）先前也跟進特斯拉宣布降價，旗下電動跨界休旅車Mustang Mach-E價格調降多達5,900美元。
Lucid降價優惠周四上路到3月31日止，適用於購買Touring與Grand Touring車款的顧客。
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