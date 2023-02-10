與市場預估相比，大陸1月CPI年增2.1％與預期相符，PPI年減0.8％，預估值為年減0.3％。

大陸國家統計局表示，受春節效應和疫情防控政策調整等因素影響，CPI有所上漲。與前期相比，食品價格上漲2.8％，漲幅比上月擴大2.3個百分點，影響CPI上漲約0.52個百分點。食品中，受春節等季節性因素影響，鮮菜、鮮菌、鮮果、薯類、水產品價格分別上漲19.6％、13.8％、9.2％、6.4％、5.5％，漲幅比上月均有擴大；生豬供給持續增加，豬肉價格下降10.8％，降幅比上月擴大2.1個百分點。

非食品價格由上月下降0.2％轉為上漲0.3％，影響CPI上漲約0.25個百分點。非食品中，隨著疫情防控政策調整，出行和文娛消費需求大幅增加，飛機票、交通工具租賃費、電影及演出票、旅遊價格分別上漲20.3％、13.0％、10.7％和9.3％；受節前務工人員返鄉及服務需求增加影響，家政服務、寵物服務、車輛修理與保養、美髮等價格均有上漲，漲幅在3.8％～5.6％之間。