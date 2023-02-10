土耳其及敘利亞邊境6日發生芮氏規模7.8強震，造成大規模建築物倒塌、逾萬人傷亡，屏東縣人道救援隊40名救災醫護人員9日抵達災區，立即投入搶救行列，而屏東燈節為祈求土耳其平安，在復興公園的3D水舞點亮土耳其藍，為當地人民祝禱，期望將深刻的祝福傳遞給土耳其。

屏東燈節為祈求土耳其平安，在復興公園的3D水舞點亮土耳其藍，為當地人民祝禱，期望將深刻的祝福傳遞給土耳其。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣長周春米指出，在台灣發生921大地震時，土耳其救難隊伸出援手，救助台灣，許多人銘記在心，現在土耳其有難，輪到台灣給予回報，因此除了出動搜救隊救災外，屏東也在復興公園的水舞表演點亮土耳其藍，為土耳其祈福。

屏東燈節為祈求土耳其平安，在復興公園的3D水舞點亮土耳其藍，為當地人民祝禱，期望將深刻的祝福傳遞給土耳其。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

周春米說，土耳其藍對於土耳其來說是個充滿寓意的顏色，除了它是個三面環海的國家以外，還有藍色清真寺，因清真寺內牆壁全部用藍、白兩色的依茲尼克瓷磚裝飾而得名，而以土耳其玉製成的藍眼石，也被當地人民視為好運的象徵，能帶來平安。

因此，縣府特地將復興公園的水舞秀融合土耳其藍，期望土耳其能盡快度過此次難關，周春米說，就像這個顏色象徵的平安、幸運，透過光影凝聚希望及台灣民眾的向心力，同時也邀請縣民響應祈福活動，一起為土耳其祝禱，獻上最真摯的祝福。

周春米說，屏東特搜40人支援我國第2梯次援助土耳其的人道救援行列，深夜搭乘土耳其航空啟航，抵達土耳其後還要繼續轉機進災區，並以最快速度進入災區，展開救援行動，刻不容緩。

周春米提醒搜救隊員，當地餘震不斷，氣候嚴寒，保暖工作需做足，救人的同時也務必注意自身安全，平安返台。