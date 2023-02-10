60歲台語歌手「豬肉王子」蔡小虎去年底傳出住院，因發現小腸阻塞裝鼻胃管引流，不久後傳出順利住院，讓粉絲鬆一口氣，昨(9日)晚間又傳出他因病取消工作，還有媒體報導他「病倒家中」，對此，蔡小虎昨晚在臉書報平安，稱自己是因為吃藥昏睡，沒那麼嚴重，大家不用幫他集氣，改幫目前忙救災的土耳其集氣比較重要，一席話可見其大器和幽默。

蔡小虎去年底突傳出因頭痛、暈眩、想吐緊急住院，進一步檢查後，醫生認為是空腹吃太多柿餅，導致腹部舊疾復發，出現小腸阻塞的狀況，一度裝鼻胃管引流，經紀人隨後也證實此事，並表示蔡小虎恢復狀況良好，果然兩天後他就平安出院。

蔡小虎發文。（圖／翻攝自蔡小虎國際粉絲團臉書）

蔡小虎和洪榮宏、陳美鳳、龍千玉等人將於今年4月在北流舉行演唱會，原本昨要舉行宣傳活動，但因蔡小虎健康狀況不佳改期，經紀人表示是因為蔡小虎罹患嚴重感冒，不僅有咳嗽症狀，還甚至失聲，他擔心影響之後的表演，才決定告假好好休養，未料有媒體形容他「病倒家中」，更呼籲幫忙集氣，引來他本人親自上陣澄清。

蔡小虎昨在「蔡小虎國際粉絲團」臉書專頁回應，他確實因為重感冒休息中，是因為吃了感冒藥才會昏睡，發現親友看了報導關心詢問，才決定解釋清楚：「小虎沒有病倒家中，只是感冒而已」，感謝各界關心，他更說：「不用集氣啦，現在最重要需要大家的集氣的是土耳其」，並請大家一起祈禱有更多民眾可以及時被救出來，前往當地的台灣救援隊也能平平安安，粉絲回應：「保重身體，祝早日康復喔」、「祝早日康復，很有愛心喔自己不舒服，還關心土耳其的災情」。