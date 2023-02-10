這家總部位於東京，且是台灣台積電以及美國英特爾的主要供應商指出，截至3月底的本財年，獲利有機會上看5800億日圓，約44億美元超乎預期。另外，審視過各項營運計畫後也會繼續實施各項投資。

產品主要是半導體成膜以及蝕刻設備等的東京威力科創，預言半導體產業下半年可見復甦，然後2024年開始成長，這都拜政府對晶片投資項目的各種補貼政策所賜。

同樣也是美商應用材料競爭對手的東京威力科創，在拜登政府2022年底祭出先進晶片禁售令之後，11月就立刻把獲利預估數字大砍至少25%。不過，在財報傳出好消息後，10日東京威力科創早盤中，一度大漲超過5%，創3個月以來最大盤中漲幅。

但分析師認為，有消息傳出日本與荷蘭這兩國，已加入美國對中國大陸高端半導體技術與產品採取嚴格出口限制。事實上，東京威力科創是晶片製造業不可或缺的少數供應業者之一，專門提供先進技術的半導體機台。

宣布股票1股分為3股的東京威力科創表示，上季營利大減26%至1,148億日圓，但優於市場預期1,020億日圓。產業分析師認為，東京威力科創應該沒有要縮小中國大陸的業務規模，因為大陸是車用晶片未來深具潛力的市場。因此，中國大陸仍將是東京威力科創重要經營對象之一。