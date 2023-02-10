立法院長游錫堃今率各黨團針對開議日進行朝野協商，最後裁示，各黨團同意定於2月17日舉行第10屆第7會期第1次會議（開議日），17日當天也將邀請行政院長陳建仁，率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢；至於21日將處理現金特別條例。

立法院指出，當日質詢人數由民進黨黨團推派4人、國民黨黨團推派2人、台灣民眾黨黨團及時代力量黨團各推派1人進行，質詢順序依民進黨黨團、時代力量黨團、台灣民眾黨黨團、國民黨黨團之順序輪流交叉方式進行，有關質詢期間之順序及人數，均依例授權議事處辦理。

至於大家關心的普發現金條例，將在2月21日院會進行表決，行政院如於3月2日以前將特別預算案至立法院時，各黨團同意將其列入3月3日院會報告事項，並在同日邀請行政院院長、主計長、財政部部長、國家發展委員會主任委員及相關部會首長列席報告該預算案編製經過並備質詢。