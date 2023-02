土耳其與敘利亞邊境於當地時間2月6日凌晨發生強震,身兼民進黨主席副總統賴清德上午前往駐台北土耳其貿易辦事處,代表我國政府及人民向土國駐台代表貝定可(Muhammed Berdibek)表達由衷慰問;民進黨中央黨部今也捐出新台幣100萬元,助災區儘速復原日常生活。

賴清德今代表我國政府及人民向土國駐台代表貝定可表達由衷慰問,並期盼土耳其災後重建順利,人民早日恢復正常生活。也在哀悼簽名簿以中、英文親筆寫下:「土耳其朋友加油!地震造成的傷害,我們很不捨,我們和您們同在一起。希望救災順利,將傷害降到最低,未來重建也能順利,讓大家儘速恢復正常生活。

願希望與光明和土耳其人民同在。

May hope and light be with the people of Türkiye!」

民進黨今也響應蔡英文總統、賴清德副總統捐出一個月所得,民進黨中央黨部也捐出新台幣100萬元,希望能夠拋磚引玉。

民進黨指出,1999年台灣遭逢921大地震,土耳其在第一時間就派遣救難隊抵台。如今土耳其遭遇百年強震,災情慘重,又適逢嚴寒氣候。總統蔡英文已指示將政府賑災援款提高到200萬美元,內政部第一時間迅速整裝完畢,共已派出兩梯次130位搜救及醫護人員、5隻搜救犬挺進災區。希望從政府到民間通力合作,幫助受影響地區早日度過難關。