股市忽漲忽跌該投資什麼？摩根士丹利看好於全球優質品牌企業，因為這些企業具高度定價能力，景氣趨緩期間，股價表現更出色。

摩根士丹利國際股票團隊資深投資組合分析師Alistair Corden-Lloyd表示，在景氣底部之際，全球優質品牌型企業較能對抗不景氣，是當前的投資首選。因為這些企業股具有三項競爭優勢，包括：1、消費者所使用的產品無論景氣好壞與所得多寡皆不易削減支出、具有需求所得彈性低的特點；2、消費者忠誠且品牌信任度高，不易受景氣循環影響，用戶的轉換成本高昂有僵固性永續需求；3、企業對產品具有定價優勢，擁有品牌識別度與護城河優勢，具有順利轉嫁通膨給消費者維持穩定獲利的特質。

他表示，這些「優質」品牌企業通常是跨國型的領導品牌，具有高度資本回報與恆常性營收，也因此可運用的自由現金流量充沛，更能夠抵禦目前景氣趨緩的大環境。

他進一步表示，該投資團隊目前相對看好資訊科技軟體、必需消費以及健康護理三大產業，如Microsoft、PMI、Visa、Reckitt Benckiser以及Danaher等，並避開高度資本密集的產業，因此，較不看好能源、原物料與公用事業，所以也沒有布局這些類股。

由於今年變數仍多，預期股市波動仍大，Alistair Corden-Lloyd認為，一些具備強勢定價能力與經常性營收特質的公司預期將再次展現投資價值，在充斥不確定性的環境中，建議投資人選擇以合理價格買入優質品牌企業。