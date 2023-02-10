至於MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股無新增刪除，指數成分股維持88檔，並有21檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多成分股為華新，其權重為0.43％，調升0.01個百分點。權重調降最多的成分股為開發金，權重為0.69％，調降0.01個百分點。 本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家中國及泰國，權重各增加了0.09及0.05個百分點；而本次權重調降最多之國家為印度與印尼，權重各降低了0.23及0.02個百分點，其餘國家權重變化不大。