至於MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股無新增刪除，指數成分股維持88檔，並有21檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多成分股為華新，其權重為0.43％，調升0.01個百分點。權重調降最多的成分股為開發金，權重為0.69％，調降0.01個百分點。 本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家中國及泰國，權重各增加了0.09及0.05個百分點；而本次權重調降最多之國家為印度與印尼，權重各降低了0.23及0.02個百分點，其餘國家權重變化不大。
MSCI指數台股一升兩持平 預計3/1開盤生效
台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重為13.97％ 維持不變，「MSCI亞洲除日本指數」權重由15.76％上調至15.79％，調升0.03個百分點，在「MSCI全球市場指數」權重為1.62％維持不變。以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股在這兩次MSCI調整連續被下調權重，最新權重將在3/1開盤生效。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。