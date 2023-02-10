搶攻情人節商機，王品集團旗下品牌餐廳協助有情人示愛獻殷勤，「夏慕尼」招待愛侶，平日消費兩客套餐，出示活動贈「松露鮑魚」一份，2/13日可共享「浪漫雙人海陸極致饗宴」。「阪前和牛鐵板燒」2/11日至2/14日期間推出情人節套餐，以日本鹽漬櫻花、可可醬搭配M9和牛三吃，粉紅氛圍滿點。「THE WANG」期間限定「澳洲全血和牛」，僅於2/10-2/14提供，搭配專屬甜點打造情人節完美體驗。

針對情人節，王品集團旗下兩大鐵板燒品牌「夏慕尼」、「阪前和牛鐵板燒」均推出應景菜色，為浪漫約會加溫。最有戀愛感的夏慕尼，招待約會大餐，即日起至2/24期間，憑官網活動畫面，平日消費2客套餐，即招待價值776元的「松露鮑魚」一份。2/13起，限時推出「浪漫雙人海陸極致盛宴」（售價2,880元，另加10％服務費）以鑄鐵鍋裝盛大受好評的美國Prime等級帶骨紐約客、乾煎酥脆牛筋佐當季時蔬，搭配北海道干貝及海大蝦，豐盛大餐營造完美約會夜晚。

「阪前和牛鐵板燒」去年12月開幕後口碑熱烈，首推「情人節限定和牛套餐」（每客售價1,880元，服務費10％另計），僅在2/11~2/14期間銷售，將靈魂食材和牛融入西洋情人節元素，「頂級鹿兒島A5黑毛和牛」以可可酒焰燒，「澳洲M9和牛三吃」則以日本進口鹽漬櫻花、濃郁起司與可可醬搭配，帶來全新感受。並推出限定甜品「獺祭甘酒年糕蜜紅豆」以蜜紅豆為基底，淋上獺祭甘酒與鐵板刨出年糕薄片，增添入口層次，以及「蜂蜜蛋糕佐草莓奶酒乳酪」，豐富味蕾與粉色視覺，傳達滿滿戀愛氛圍。享用情人節限定和牛套餐，於社群FB/IG打卡上傳並TAG官方帳號，將款待「草莓戀人生巧克力」一份。

王品旗下最頂級牛排「THE WANG」於2/10~2/14期間限定主餐「澳洲全血和牛菲力佐煙燻牛舌」，選用珍稀澳洲品牌「Kilcoy Jade」全血和牛，僅佔澳洲和牛的5％，連續兩年榮獲《澳洲和牛協會和牛競賽》全血金牌獎，油花分布均勻、風味鮮甜濃郁，為米其林等級的頂級和牛。搭配情人節專屬甜點「野莓森林帕芙洛瓦」（Pavlova）口感輕盈蓬鬆、滋味酸香甜美，伴隨THE WANG特有的侍酒與「管家級」服務，體驗獨一無二的情人晚餐。

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