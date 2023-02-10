近期為風場轉換期，南北風勢力互有消長，南風進入雖可改善擴散條件，但也為高雄地區帶來水氣造成濃霧，清晨容易造成PM2.5汙染物累積，高雄空氣品質10日達到橘色提醒等級。對此，高市府環保局持續啟動應變措施，預估下午擴散條件轉好，空品問題將逐漸舒緩。

高市府環保局9日就依據環保署空氣品質預報通知轄內大型業者持續提升防制效率，並於10日上午啟動空品不良應變機制，除要求大型工廠持續降載、減排、提高汙染防制效率，也提醒營建工地提高灑水頻率，且在預警區域加強露燃巡查及交通熱區車輛目測判煙等應變作為，並加強汙染源稽查，減緩空品惡化。

環保局表示，每年10月到隔年3月為空品易不良時期，環保局隨時關注空品變化，並啟動應變措施。呼籲民眾當空品不良時並如需外出，應做好適當防護，並建議儘量使用大眾運輸工具，搭乘方便同時可減少汙染排放，為減緩空品共盡心力。

環保局提醒，減少空汙排放可以從機車定檢做起，只要車籍登記於高雄市的車主可加入「手機簡訊會員」，將會收到機車定檢通知提醒，避免逾期遭罰500元到3000元罰鍰。另外，環保局每年將舉行不定期抽獎，只要加入會員如期完成定檢，將有機會獲得大獎。