為提升身障人士身心健康發展，新竹市政府攜手民間團體，連續6年舉辦「身心障礙者手搖自行車培力服務」，服務超過6200人次，今年訓練課程預計將於2月16日及2月28日登場，市府也邀請身心障礙者及行動不便長者參加，一起享受騎乘樂趣。

市府指出，手搖自行車是藉由無障礙科技輔助，讓身障者能透過雙手搖動，代替傳統腳踩，驅動自行車前進，使身障者能克服身體阻礙，享受追風的暢快，更能獲得新知，並延緩肌力衰退，也能有效鍛鍊心肺功能及肌耐力，達到復健效果。

手搖自行車騎士小和年僅15歲，因患有極重度腦性麻痺多重障礙，自幼行動均須依賴特製輪椅。「手搖車是我最愛的運動！」他說自從接觸手搖自行車後，一開始只能騎500公尺，後來慢慢進步，去年更與35位身障勇士完成了「看海圓夢」計畫。

小和的父親也感性的說，曾對小和未來感到茫然，但看著小和愈來愈開心且健康，也讓家人對於未來產生信心。

市府推動手搖車服務已邁入第6年，迄今服務逾6200人次，今年持續攜手社團法人生命勵樂活輔健會辦理。其中，學習操控技巧與健康新知的訓練課程將在2月16日、28日展開，鼓勵身心障礙者及行動不便長者報名。

社會處說明，手搖自行車培力服務包含免費借用及指導教學服務，上半年課程以大型主題課程為主，結合手搖車騎乘與研習課程，下半年則將辦理進階培力團體，培養曾參與手搖車課程的身障朋友們規律的健身習慣。

新竹市長高虹安表示，為落實身心障礙6大平權目標，提供身障者更友善的平權環境，並將竹市打造成無障礙進步城市，推廣手搖自行車服務政策，主要是促進「運動平權」發展，讓身心障礙者獲得自由平等參與運動的機會，並提供更友善的環境，助其融入社會。