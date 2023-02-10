瓦城公布2023年1月自結合併營收6.52億元，較去年12月成長達47.77％、較去年同期3.0億元成長達67.08％，超越2020年1月5.46億元紀錄、改寫歷史新高。各品牌營收均繳出雙位數成長佳績，成長幅度介於31～68％間。

瓦城表示，長達10天的春節連假帶動聚餐需求，集團推出新春圍爐宴套餐配合開運抽紅包活動，帶動除夕至初七業績成長3成，四大品牌聯合推出的外帶年菜套餐業績亦較去年大幅成長，配合「時時香」樹林秀泰店1月17日開幕，均為1月營收增添強勁成長動能。

展望後市，瓦城新春團圓宴套餐及尾牙春酒專案延長至2月底，在年後企業春酒需求及228連假商機助攻下，預期訂席將穩定熱絡。同時，針對即將到來的西洋情人節，集團集結旗下6大品牌推出限定活動，將有助提升客單價，挹注營收成長動能。

瓦城定調2023年為集團衝刺年，目標新展18家店，全力擴張東方美食連鎖版圖。因應市場與商圈生態變化，集團將針對不同商圈打造專屬拓點計畫，透過差異化展店策略深入社區、滿足多元類型的顧客需求。