八方雲集尚未公布2023年1月營收，受惠展店效益帶動，2022年自結合併營收67.99億元、年增達14.76％，改寫歷史新高。前三季歸屬母公司稅後淨利4.97億元、年增達25.79％，創同期新高，每股盈餘（EPS）7.53元為同期次高。

展望2023年，八方雲集以「芳珍蔬食」為展店重點品牌，目標以加盟模式至少展至40家、力拚後年達60家。「梁社漢排骨」著重加強營運管理面，藉由提升品質來提升門市業績，上半年暫時不設展店目標，視狀況決定下半年展店目標。

而「八方雲集」台灣門市則預期維持1000家左右規模，目標今年底前完成全數門市改裝，同時展開「末位淘汰」計畫，規畫淘汰績效後5％弱質門市、帶入強勢的新加盟主。此外，第二季亦規畫導入新冷凍產品，以增加門市營收。

對於營運仍處虧損的「丹堤咖啡」，八方雲集計畫持續經營整頓，運用集團既有策略，將15家營運獲利的直營店優先轉讓給丹堤資深員工經營、協助員工創業。後續以集團總部資源開發新品、提升門市營收，協助品牌持續發展。

香港市場方面，八方雲集以百芳池上便當為主力、目標今年新展5家店，梁社漢排骨亦規畫上半年進軍開出香港首店，以加盟模式拓展，客單價估低於百芳池上便當1成。八方雲集及八方台式麵屋則目標維持既有55～60家、5～6家門市規模。美國方面，八方雲集規畫每季新展2家直營店、合計新展8家，其中1家為僅提供外帶的小型店、1家為美食街店型，評估各類店型經營效益，並投資強化冷鏈管理。預期將待美國經營步上軌道後再評估進軍日本，目前尚無確切時程。