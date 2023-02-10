該華府官員表示，華盛頓當局相信上周末在美國東岸被美軍擊落之中國氣球的製造商，與中國人民解放軍有「直接關係」。
白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）證實華盛頓考慮採取行動，但目前美國政府尚未具體說明正在考慮的措施。
尚皮耶在記者會上表示，美國還將考慮強化作為，以「揭露和處理」中國更大規模的監視活動，這些活動將對美國國家安全與美國的盟友及夥伴構成威脅。
負責該氣球殘骸分析的美國聯邦調查局（FBI）在記者會上表示目前只獲得有限的物證，取得的資訊尚不足以評估該氣球的功能。
調查局官員表示，目前調查仍處於非常初步的階段，已經復原並送交給聯邦調查局的證據非常有限，「我們仍無法取得該氣球大部分的『酬載』（payload，航太專有名詞，即飛機或火箭攜帶的物體，為大部分電子設備所在之處），大部分設備都還在水下」。
美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）周四在參議院外交關係委員會接受質詢時表示，這個中國氣球再次凸顯出北京試圖重塑國際秩序，華盛頓將繼續阻止中國利用美國技術推進其軍事現代化。儘管如此，謝爾曼表示，她希望華府與北京在這個艱難的時期，能在氣候變遷等共同議題上繼續合作。
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