愛比科技總經理李信宜表示：「IPEVO積極打造對於混合溝通解決方案的生態圈並研發整合軟硬體服務，協助全球組織和專業工作者在新的協作時代突破溝通隔閡，充分享受更順暢、沈浸的溝通體驗。很高興跟大家分享全新TOTEM 180攝影機的推出，以及我們再次擴大海外市場的發展和布局，相信這將是實現混合溝通新時代願景的重要一步。」

IPEVO新開發的TOTEM 180全景視訊會議攝影機，透過使用者友善的設計，使工作者能夠快速上手，協助更多組織實現高效混合會議模式。TOTEM 180內建180度全景模式與120度廣角雙模式。若視訊會議人數超過5人，可透過全景模式呈現寬廣完整的畫面，將所有團隊成員納入會議中，打造凝聚情感、更有效率的會議。當企業組織需要進行5人以下的小型會議，即可切換為120°廣角模式，呈現畫面更聚焦的視野，讓與會者能夠專注於會議內容中。

此外，TOTEM 180更能夠靈活運用於各個不同的場域，透過移動滑桿的設計，隨時上下調整鏡頭垂直方向，可調式視角高達12度，幫助工作者因地制宜，打造沉浸式會議體驗。其隨插即用的USB-C介面，以及相容各廠牌的視訊軟體，大幅降低使用門檻與IT人員負擔。

除了商務應用，TOTEM 180也適用於教育場域，例如遠距、與實體授課並行的混合教學環境。透過全向雙麥克風自動降噪、以及長達5公尺的收音範圍功能，讓教師授課、師生互動時能夠完整傳遞聲音品質，使得遠端學習者也能身歷其境、實際感受教學現場氛圍。

愛比科技持續開拓在商業應用市場的佈局，並加大於海外市場經營的力道，包含亞太地區如日本、中國、香港等地。愛比科技目前已於上海設立營運據點及完整團隊，於香港亦與代理商夥伴偉奧科技有限公司（Vial Technology Limited）深度合作，以在地化服務充分協助亞太地區的企業及用戶，盼透過愛比科技的商用軟硬體，為亞洲地區的專業工作者強化視訊溝通效率，邁向疫後的混合溝通的新時代。