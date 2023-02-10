投資機構ShareAction指出，已經致函英國的巴克萊銀行、法國巴黎銀行、法國農業信貸、法國興業銀行，以及德意志銀行，並提出上述要求。

ShareAction說，該5家銀行以及匯豐銀行，是歐洲對油氣公司進行融資的最大銀行。不過ShareAction也說，匯豐銀行在去年12月表示，將停止對新油田和氣田進行融資，加入了其它銀行的限制行動行列。

ShareAction的銀行項目負責人Jeanne Martin說，投資人正提醒這些銀行，如果它們不迅速採取行動，停止對新的油氣專案融資，它們將面臨越來越大壓力。

巴克萊發言人說，在邁向低碳經濟的轉型中，透過與客戶的合作，該行相信自己能做出最大改變。

儘管各家銀行一直在收緊對化石燃料的放貸標準，以實現到2050年將融資產生的碳排放，削減至零的承諾；但環保組織表示，它們做得太少，也太慢。