尤其是台股開始進入公布年報及法說會旺季，穩懋(3105)及台郡(6269)昨日法說會後釋出的展望偏保守，今天盤中股價連袂走弱，衝擊到市場信心，帶領台股攻高的高價半導體個股如：創意(3443)、矽力*-KY(6415)、晶心科(6533)、愛普*-KY(6531)盤中股價走弱，所幸股王信驊(5274)力守平盤，且台積電及聯電(2303)緩步走高，高價股大立光(3008)也強勢守穩2200元關卡，中小型股則有星寶國際(6130)、雷虎(6130)及寶一(8222)強鎖漲停板，減緩台股漲多拉回壓力，截至11點15分為止，加權股價指數約15561.11點，下跌約37.6點，成交量約為1375.09億元；OTC指數為200.96點，下跌1.38點，成交量為557.27億元。

今天盤中上市各類股以資訊服務類股表現最佳，上漲0.49%，其次是橡膠類股及觀光類股，分別上漲0.19%及0.16%，表現較差者為航運類股、機電類股及電腦設備類股，其中航運類股下跌1.46%，機電類股下跌1.18%，電腦設備類股下跌0.85%；上櫃部分，表現最佳為化工類股、上漲0.61%，表現最差為半導體類股、下跌1.02%。

就技術面來看，本周美股面臨漲多拉回，台股也跟著震盪，今天台股在美股連兩天收低拖累下，盤中指數開高走低、紅翻黑；台股大盤近期受到聯準會以及美中關係干擾，加上短線漲多，獲利了結及解套賣壓同時出籠震盪加劇，只要回檔未破5日均線，下檔支撐可以先看年線，只要年線不破，多頭趨勢不變。

分析師表示，美國非農新增就業人數大增，FED鷹派升息擔憂再起；但聯準會主席鮑爾於華盛頓經濟俱樂部發表談話，重申美國通膨減緩(disinflation)過程已經開始，聯準會預計勞動力市場走軟，但近期聯準會會官員接二連三出來面試出鷹派升息訊息，加上美中關係因為中國氣球事件，緊張情勢升溫，但台股回檔不破5日均線及年線，短多趨勢不變，紅包行情持續，仍看好中小型股表現，如：新能源、電動車、ChatGPT相關高速運算、金融及補庫存概念。