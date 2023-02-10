高雄日前鸚鵡貪玩離家，但不知道回家的路，於是飛到員警肩膀「報警求助」，最終順利返家。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

飼主帶回鸚鵡後，開興得與協尋員警們拍照慶祝留念。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄日前交警處理車禍時，突有一隻鸚鵡飛到他的肩膀上，交警見牠羽毛整齊，疑人為飼養走失，於是到派出所「報案」。起初員警見鸚鵡腳上有腳環，上面有手機號碼但不清晰，改從網路上尋找，順利找到飼主46歲江姓男子。江男表示，鸚鵡「古錐」偷飛出去玩，玩累了想回家，又不知道回家的路，才會向員警「報警求助」。

8日下午3時許，交通分隊員警正處理自由二路期間，突然有隻鸚飛到他的肩膀上休息，交警見牠羽毛乾淨整齊，疑似人為飼養走失，立即前往附近民族派出所，並向值班台員警詢問可否查看有無失主報案。

員警仔細查看這支鸚鵡，經查這隻鸚鵡為「吸蜜鸚鵡」，並且腳上有腳環，雖隱約發現上面有手機號碼，但不清楚無法辨識，鸚鵡在「受檢」過程中，也非常乖巧不會亂動，並且還主動伸腳給員警查看，讓員警直呼好可愛。

由於手機號碼不清晰，員警靈機一動，到臉書社團「小小鳥兒要回家」尋找，果然，發現江男協尋鸚鵡「古錐」的貼文，文中「古錐」照片與派出所相似，於是聯繫江男到派出所確認。

江男到派出所後，確認所內鸚鵡為「古錐」，著急的心也就此放下，與「古錐」重逢後，江男一度哽咽，表示家住在三民區自立一路，當「古錐」出生後即飼養，1年多來朝夕相伴、無微不至的照顧，「古錐」終於羽翼漸豐，江男也十分開心，但7日下午4時許，江男到陽台看「古錐」時，驚覺牠飛走了，於是著急的四處發文協尋。

事後員警向江男告知「古錐」飛到肩膀「報案」過程時，江男聽聞也直呼不可思議，並稱先前帶牠外出遊玩時，都會讓牠站在肩膀上，可能是這次偷飛出去玩，玩太累了想回家，但又不知道回家的路，見有員警在下方，於是「報警求助」。

江男頻頻向協尋的員警道謝外，隨後也在臉書社團再次發文致謝。警方呼籲，寵物鳥與毛小孩一樣不像人，沒有身分證、無法驗指紋、也沒辦法用DNA檢驗身分，唯一能辨別的方法就是依據晶片及寵物登記證，建議飼主可植入晶片或掛上可供辨識的腳環，並注意晶片及腳環資訊，隨時更新。