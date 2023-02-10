時代改變，生前契約不再是人們難以啟齒的話題，許多人在生前就會規劃遺產分配，有網友發文表示，自己與另一半沒有生小孩的計畫，但跟原生家庭關係也不佳，不想留遺產給父母及兄弟姐妹，詢問有什麼方法處理，許多網友建議可以立遺囑全數捐出、信託、直接花光或是生前贈與給配偶，但細節仍需要向律師或專業人士了解。

原Po在臉書社團「匿名2公社」發文表示，近期意識到遺產分配的問題，但自己與父母及兄弟姐妹關係不佳，「在我人生完全沒幫助，只會扯後腿，於是決定遠離他們」目前生活過的很好也有房子。

原Po表示，由於自己與另一半決定不生孩子，但也不想把遺產留給家人，「一毛不想留給這些人，連特留分都不想給，不知道有什麼辦法？」文章引起網友們熱烈討論。

許多人建議，可以立遺囑捐公益或生前就進行捐款及轉移給配偶，「生前先贈與配偶，配偶打理後事，好像也可以？」、「配偶相互繼承第一順位，如果年紀大了配偶也不在又沒有小孩就預立遺囑，看是留給看護還是捐給公益單位」、「直接捐出去吧，莫忘世上苦人多」、「做公益，福報下輩子。」

此外，有網友提醒，若有相關疑慮還是需要詢問律師了解法律上的規範，「建議享受人生，多出國旅遊，該花就花，別委屈自己」、「生前先立遺囑，死亡後財產全部信託」、「因為有特留分問題，所以花光是正解，花超過還有負債更好。」