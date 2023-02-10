北市觀傳局邀請Pokémon GO訓練家到台灣燈會展區抓寶，可抓到非洲限定的「甜甜螢」，以及「L」、「U」、「F」三種未知圖騰。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

2023台灣燈會開展，北市觀傳局邀請Pokémon GO訓練家到台灣燈會展區抓寶，觀傳局表示，即日起至12日，捕捉15隻寶可夢機率大大上升，還有機會抓到非洲限定的「甜甜螢」，以及「L」、「U」、「F」三種未知圖騰，歡迎玩家來收集。

北市觀傳局與Niantic公司合作，邀請Pokémon GO訓練家到「2023台灣燈會在台北」展區抓寶，地區包含松山文創園區、東區商圈、信義商圈、台北市政府、國父紀念館等展區，2月10日起至12日每日10時至18時，捕捉到15隻寶可夢的機率大大上升，全程免費參與。

觀傳局表示，原本在北美洲、南美洲和非洲常出現的寶可夢「甜甜螢」，近年僅在2020台灣燈會期間登場過，2月10日更將再次回歸台灣燈會，Niantic公司呼應今年燈會主題「光源台北Light up the Future」，特別選出「L」、「U」、「F」三種未知圖騰，邀請玩家到場蒐集。

觀傳局說明，民眾進到燈會活動範圍，將比平常更有機會捕捉到睡睡菇、電螢蟲和甜甜螢等15隻寶可夢，遇到睡睡菇外的14隻異色寶可夢機率也會增加。此外，在燈會4大展區及十二行政燈區共增設25個寶可補給站，大人小孩都愛的「台北兔給樂」、「重新啟動」等，都成為可以拿到資源的補給站。

觀傳局長陳淑慧表示，這次三天限定的寶可夢抓寶活動，預期會有很多玩家參與，平日可以多一成人潮，也會加派人力管制交通，而因為抓寶地點都在受歡迎燈區，也請大家注意安全。