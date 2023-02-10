另嘉威生活2022營收為56.21億元，儘管受到2022年下半年美國零售市場去化庫存的因素影響，全年仍較前期成長6.03％。

嘉威強調，2021年疫情造成的全球航運吃緊，引發一波零售業者的備貨潮，這一波疫情紅利在2022年上半年達到高峰，但隨著疫情趨緩各國逐步解封，一則消費者增加活動旅遊的支出，二則升息抑制通膨影響消費力道，2022年下半年開始零售產業展開去庫存化的全民運動，以消化在2022年上半年多備的庫存，包括美國零售業者展開促銷以吸引消費者回流，更把握第四季感恩節黑五（Black Friday）與聖誕節的禮物季，以假日促銷的活動去化庫存，美國4Q GDP成長2.9％主要是消費力道回溫，預估整體庫存調整則可望在今年第二季結束。

嘉威生活的餐具與廚房工具產品屬於民生必需消費，受到庫存調整的影響較低。核心客戶如Walmart 及COSTCO均為美國前三大的零售通路，營收力道仍維持強勁，Walmart 調高其全年營收成長預估至6.50％、COSTCO第1季營收則較去年同期成長8.1％，可見通膨雖抑制消費的預算，卻也造就大眾平價通路的成長，Retail leader的研究報告顯示，過去年收入達10萬美元以上一般被定義為較高收入的消費者，也因通膨而進入平價賣場消費，將成為營收成長動能。