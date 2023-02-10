下週即將開學，儘管疫情已經趨緩，但考量校園衛生環境，花蓮市公所一連兩天針對市區39所學校及幼兒園，展開校園周邊消毒工作，市長魏嘉彥表示，將會與校方持續關注中央發布疫情相關狀況，滾動調整相關防疫作業，杜絕感染源。

市長魏嘉彥（左）到校園周邊關切消毒工作，清潔隊長吳慶展（右）說明消毒範圍等進度。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

魏嘉彥前往師生人數最多的明義國小周邊關切消毒防疫工作，他說，新冠肺炎疫情延燒以來，除加強市區公共場域清消工作，每年也針對各校在寒暑假過後開學日前，執行校園周邊環境消毒作業。也感謝隊員辛勞並提醒執行工作時要注意自身安全。

魏嘉彥說，新冠肺炎疫情雖然已漸趨緩，但春節期間返鄉遊子及外來遊客人數增多，因此市公所在開學日前完成校園消毒工作，讓學子可以安心上學。也提醒防疫工作仍需師生與家長一起來遵守，個人衛生習慣與校方對於疫情的處置，以及家長的配合，市公所也會關切中央疫情發布動態，機動性進行防疫作業。

清潔隊長吳慶展說，一連兩天清消的學校有39所，7所高中職、4所國中、14所國小以及14所幼兒園，總計派出3組9名清消人員，使用的藥品為次氯酸水，對人體並無危害，請大家放心。

他表示，以往清消作業都會進入校園執行，由於各級學校在寒假期間並未對外開放校園，所以噴藥範圍侷限在學校門口及周邊，希望能確保學校師生及接送孩子的家長們能免於染疫風險。