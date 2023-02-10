依最近一次的勞保基金精算報告指出，若勞保未啟動年金改革，則可能會在2028年破產，但由於去年勞保基金大幅虧損，且外界不看好未來景氣，有學者直言，勞保破產比中共攻台發生的機會更高，且行政院前院長蘇貞昌曾提出「政府沒倒，勞保絕對不會倒」，但他現在離開了，現在還算數嗎？

中華和平發展智庫今天舉行記者會，揭露導致勞保基金嚴重虧損、甚至破產的元兇，淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁形容，勞保基金就像患有慢性病一樣，且其實在2017年就開始有病徵（收不抵支），勉強靠著投資收益才讓規模不致下滑，但因近年景氣不佳、金融市場下滑，反而成了拖垮勞保基金的豬隊友。

郝充仁說明，由於近年為戰後嬰兒潮的退休潮，預估每年退休人數達17萬餘人，再加上續發人數，每年領取勞保年金的人越來越多，光是老年給付，預估今年就有近5000億，每年更有500至600億成長，與此同時，雖然保費費率會調整，但因人口結構因素，保費成長速度相對緩慢，導致收不抵支。

郝充仁指出，若勞保基金破產首年，政府要負最後支付責任，則政府就要負擔2000多億，每年更會成長近千億、2031年就要負擔3800億元，而現在每年撥補的金額充其量只是彌補投資虧損，難以逆轉因人口結構導致的收不抵支，僅是「杯水車薪、勉強湊一下」。

郝充仁建議，應比照瑞典的年金改革三階段過程，但因我國勞保年金破產議題已經迫在眼前，應直接進入第二階段，最好是期限在2年內的工作小組，並成立類似瑞典的國家社會保險局，也引進民間專業人才，及建立社會年金的財務預警機制，並且利用相關指標，才能早期因應人口結構對社會年金衝擊。

台灣大學國際企業學系副教授盧信昌指出，蘇貞昌告訴大家政府會扛起來，但他已經離開，不知接手的新任院長陳建仁有無牢記在心？「勞保破產比中共攻台可能性更高」，蘇貞昌走了他的話還算數嗎？

文化大學政治系兼任教授林忠山說，勞保破產為必然，蘇貞昌稱政府一肩扛起，但還是由人民的荷包扛起，一旦破產更會淪為挖東牆補西牆。