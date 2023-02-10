林辰唏（左二起）、趙逸嵐與張睿家都演過同志角色，一起接受《誰來演戲之圓桌對談》主持人王琄訪問。（鏡電視提供）

張睿家以因演出同志角色爆紅，當年才20歲的他憑電影處男作《盛夏光年》就拿到金馬獎最佳新人，被鏡電視《誰來演戲之圓桌對談》主持人王琄虧「出道即顛峰」。張睿家也分享在那個保守的年代，實在沒人能請教關於同性戀的事，他只能把對方想像成是喜歡的女生，投入角色中；和路嘉欣一同演出同志婚姻育兒劇的趙逸嵐，19歲時出道演出的角色同樣是女同志，張睿家笑著搭腔：「我們都是童星出身。」

《誰來演戲之圓桌對談》以多元性別為主題，邀請張睿家、趙逸嵐及林辰唏分享演出同志的技巧，特別是在親密戲的部分，如何拿捏尺度是一門學問。林辰唏認為，不論對手是男性還是女性，信任真的是最重要的，她分享曾和一位男藝人拍親密戲，對方怎麼也放不開，「最後我直接跟他說，你就直接揉我沒關係，我知道你在工作」，講完現場哄堂大笑。

37歲的張睿家笑著接力分享，說如果演出親密戲的對手是女生時，他確實會在開拍前與對方好好溝通，接下來會怎麼進行，「但如果是跟同性拍親密戲，我反而不會先溝通耶，就順著當時的情緒直接來」。

雖說信任很重要，但如果太熟反而會很尷尬？趙逸嵐就說，跟她演出女女CP的路嘉欣，是她真實生活中的10年室友，因為太熟了，總覺得有點尷尬，「所以只能信任團隊，相信自己當下的感覺去表演」。本集將於明（11日）晚間10點30分於MOD 508台及YouTube鏡新聞頻道播出。