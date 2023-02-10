南韓影帝劉亞仁8日被證實涉嫌濫用俗稱「牛奶針」的助眠藥物異丙酚，因此遭到警方調查。昨(9)日再遭到韓媒爆料，指出他自2021年開始變頻繁施用牛奶針，且劑量不低。

據韓媒《東亞日報》獨家報導，劉亞仁被韓國食品藥物安全處（食藥處）發現自2021年年初，便在多家醫療院所開立異丙酚處方，疑似有「醫療購物(南韓部分患者在醫院接受過度治療、藥物)」的情況，因此要求警方調查。另外，食藥處也指出：「即便是假設他同時患有多項疾病，拿到的異丙酚處方劑量也超標。」

유아인 프로포폴 의혹에 뿔난 바둑 팬들…“석불 이창훈인데”https://t.co/yb4al4sSEX — 동아일보 (@dongamedia) February 10, 2023

此外，據韓媒《TV朝鮮》報導，劉亞仁4日從美國洛杉磯飛回南韓，入境時就因涉嫌違反《毒品管制法》遭警方進行身體扣押搜查，並且採集約160根毛髮，送往國立科學調查研究院鑑定，預計20日結果就會出爐。如今警方沒收並蒐查多家醫院和診所，包括首爾江南區和龍山區的整形外科診所，拿到與劉亞仁有關的醫療記錄，計畫將調查範圍擴大到首爾約 40 家遭疑過度使用異丙酚處方的醫院。

事實上，據南韓媒體《moneytoday》報導，「異丙酚」具有快速入睡、解決失眠者困擾的優點，被醫院作為鎮靜劑使用，但過度服用可能會導致呼吸困難而有死亡風險。因而在南韓法規中，非法使用「異丙酚」可處最高5年以下的有期徒刑以及5000萬韓幣（新台幣約120萬元）以下罰金。

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