穩懋昨天舉行線上法說會，第1季為傳統淡季，且客戶持續庫存調整，穩懋預估，2023年第1季合併營收將較上季下滑high-twenties(26%到29%)百分比，單季毛利率預計約落在low-teens(11%到13%)區間水準；穩懋總經理陳國樺表示，第1季淡季是全年營收谷底，第2季會逐季往上，至於往上幅度要看全球經濟恢復狀況。

穩懋昨天也宣布公司搭配既有的產品提供客戶濾波器(Filter)代工服務，目前已進入稍具規模的量產，以服務大陸客戶為主，希望能強化客戶從PA到模塊的競爭力，並提高與客戶之間的黏著度。

穩懋法說會後，美系外資、日系外資及亞系外資最新報告均保守看待，其中日系外資將穩懋2023年及2024年每股盈餘下調27%-52%，給予「賣出」評等及目標價120元；日系外資下調穩懋2023年到2024年每股收益40%到56%，下調評等至「賣出」，目標價降至110元；美系外資則給予「減碼」評等，目標價為92元。