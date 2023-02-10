南投集集兵整中心2022年5月初驚傳一起情殺案件。張姓男子不滿交往9年的女友提分手，當著女方父親面前，2度開車撞倒並輾過女方，導致女子全身多處擦挫傷且骨折，即使開刀多次仍面臨下半身恐癱瘓，南投地院審理認為，張男衝撞實為減速，足以有殺人動機，判7年2月。張男不服上訴求減刑，表示

自己沒前科又是初犯等，審理期間也積極要和解，但二審法官認為他手段殘酷，至今仍沒和解，因此無減刑必要予以駁回，可上訴。

據了解，年僅20餘歲的吳姓女子為志願役軍人，去年4月初與交往9年的張男提分手不成，張男先是威脅「在軍中有認識的人，要她好看」等語，還於5月8日開車在營區外埋伏。

去年5月初，吳女父親開車載她回南投集集兵整中心營區，妹妹下車取行李之際，遭到埋伏的張男開車撞倒，張男還倒退再次加速撞上妹妹並輾過身體，接著駕車逃逸。當張男輾過吳女時，車子出現大幅度跳動，吳父親眼目擊趕緊下車保護女兒，還意圖追回張男，但張男加速逃逸無蹤。

吳女的姐姐為此曾在網路上PO文控訴，妹妹的臉、肩膀、手臂、背部、腰部與臀部等處都有挫傷，骨盆與左下肢變形，還有多處骨折等，傷勢十分嚴重，每個手術都需高昂的醫藥費，還須面對妹妹恐下半身癱瘓的最壞打算，家人為此都承受巨大心理壓力。

法院審理時，張男雖坦承犯案，卻辯稱是朝吳父車輛衝撞，並沒見到女方倒地，而且一旁是橋面，他車門被卡住無法下車察看，才會不慎輾到對方，並沒加害吳女致死的意圖。

法官認為，張男兩次衝撞毫無減速，明知撞到人也應該馬上下車查看，因此認定張男具有殺人之故意，且造成被害者極嚴重之傷害，客觀上足以致人於死，因此依殺人罪重判7年2月。

張男上訴後，台中高分院法官認為，一審法官用殺人未遂予以減輕，審酌他手段殘酷，至今未能和解，用法無違誤、量刑妥適予以駁回，仍可上訴。