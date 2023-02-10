烏克蘭首度公開擊毀俄羅斯現代坦克支援戰車「終結者」（BMPT-72 Terminator）影片

烏克蘭軍方說，俄羅斯現代坦克支援戰車「終結者」（BMPT-72 Terminator）在盧甘斯克（Luhansk）附近的克爾米納（Kreminna）激戰中被摧毀。

綜合外電報導，盧甘斯克（Luhansk）區軍事首長海岱（Serhii Haidai）在Telegram上宣布，這是第一次有影片紀錄「終結者」被殲滅。

「終結者」是俄羅斯地面武器中相當新的裝備，目前已知僅有少數服役，對烏克蘭軍方來說，能殲滅這款戰車，成了他們足以自豪的「戰利品」。

據烏克蘭海軍陸戰隊第140獨立偵察營（140th Separate Reconnaissance Battalion）在臉書專頁上說，旗下成員幫忙摧毀了這輛戰車。

從影片中可以看到，「終結者」停在兩旁都有樹林的路上，瞬間就被砲火擊中，先是冒出濃煙，接著爆炸成一團火球。值得注意的是，影片是從上而下拍攝的，因此攝影的很可能是無人機。如今俄烏雙方都大量利用無人機發現攻擊目標，並進行火力校正。

而「終結者」是專為城市巷戰設計，武裝了兩門30公釐2A42機砲，可發射900發彈藥。此外，它還裝備了「衝鋒-T」（Ataka-T）反坦克飛彈系統。