烏克蘭首度公開擊毀俄羅斯現代坦克支援戰車「終結者」（BMPT-72 Terminator）影片

烏克蘭軍方說，俄羅斯現代坦克支援戰車「終結者」（BMPT-72 Terminator）在盧甘斯克（Luhansk）附近的克爾米納（Kreminna）激戰中被摧毀。

綜合外電報導，盧甘斯克（Luhansk）區軍事首長海岱（Serhii Haidai）在Telegram上宣布，這是第一次有影片紀錄「終結者」被殲滅。

「終結者」是俄羅斯地面武器中相當新的裝備，目前已知僅有少數服役，對烏克蘭軍方來說，能殲滅這款戰車，成了他們足以自豪的「戰利品」。

據烏克蘭海軍陸戰隊第140獨立偵察營（140th Separate Reconnaissance Battalion）在臉書專頁上說，旗下成員幫忙摧毀了這輛戰車。

從影片中可以看到，「終結者」停在兩旁都有樹林的路上，瞬間就被砲火擊中，先是冒出濃煙，接著爆炸成一團火球。值得注意的是，影片是從上而下拍攝的，因此攝影的很可能是無人機。如今俄烏雙方都大量利用無人機發現攻擊目標，並進行火力校正。

而「終結者」是專為城市巷戰設計，武裝了兩門30公釐2A42機砲，可發射900發彈藥。此外，它還裝備了「衝鋒-T」（Ataka-T）反坦克飛彈系統。

文章來源：Ukrainian forces blow up Russian “terrifying” Terminator tank
文章來源：“Hasta La Vista, Baby!” Ukraine Kills Its First Russian Terminator Combat Vehicle
文章來源：Ukraine Claims ‘First Kill’ Of Russia’s Terminator BMPT That Wreaked Havoc On Its Military; Releases Video

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