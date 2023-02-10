搶攻情人節商機，墾丁福華飯店推出情人住房專案，即日起到3月31日止，平日兩人成行入住墾丁福華VILLA一房一廳，每晚8,360元起，有情人可享受兩人世界，體驗偽出國的樂趣，還能在飯店全然放鬆，自在享受假期，或到依山傍海的墾丁各景點將碧海藍天的美景盡收眼底。

墾丁福華寬敞舒適的本館客房最廣為人知，長期以來深受家庭出遊旅客青睞，除此飯店還有13間充滿異國情調的VILLA隱身在園區。墾丁福華VILLA有五種極具內涵、意向鮮明的異國風情房型，如慵懶悠閒的「峇里島風」、藍白相間的「希臘風」、熱情奔放的「西班牙風」、神秘奇幻的「印度風」與恬靜悠然的「日式禪」。房型則有一房一廳、二房一廳和二房二廳，房內有舒適大床及乾濕分離衛浴、戶外按摩浴池、私人專屬花園和戲水池。優越的地理位置與小灣沙灘及墾丁大街僅幾步之遙，擁抱墾丁明媚風光與熱鬧便利，又享受隱世獨立的僻靜。

墾丁福華的VILLA擁有專屬入口與停車場，並施行電子化管制確保住宿品質、安全和隱密性。VILLA更設計充滿南洋風情的LOUNGE BAR，作為旅客休憩、用餐、聚會的私密空間，還有專屬Check-in服務，讓遠道而來的旅人盡情享受墾丁特有的無拘無束與逍遙自在。