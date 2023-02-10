台灣時間2月6日（一）上午9時17分左右，土耳其與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep）發生規模7.8強震和7.7級餘震，緊隨而來的餘震不斷，本次災難性地震土耳其罹難人數持續上修來到了1萬7千人，震央附近一間醫院外的停車場和人行道上擺放著數百具罹難者遺體，家屬得在這個臨時的露天停屍間尋找自己的親人。

據《紐約時報》（New York Times）10日報導，土耳其和敘利亞各地已有超過2萬人死亡，隨著搜救工作轉向災後復原行動，這一數字預計還會上升。

罹難者家屬他們得自己一個一個打開屍袋，面對無數排的屍體感到絕望。（路透社）

土耳其南部哈泰省培訓與研究醫院（Hatay Training and Research Hospital）位於受災最嚴重的地區之一，受到了嚴重破壞，不堪重負的工作人員不得不處理留在水泥地上的數百具罹難者遺體，許多罹難者的身份無法進行確認。

The death toll of the Turkey-Syria earthquake has reached a staggering 19,000. Thousands are still stuck beneath the ruins. Take a look at the tragedy & devastation in Turkey's Hatay province:pic.twitter.com/SjB93rNs3J — Steve Hanke (@steve_hanke) February 9, 2023

罹難者家屬他們得自己一個一個打開屍袋，面對無數排的屍體感到絕望。一對兄弟成為這場災難的縮影，尤瑟夫（Yusuf Ozdemir）：「死者的親屬，像我們一樣，不想拉開屍袋的拉鍊，看到那可怕的景象，」直呼：「不應該是這樣的。」

尤瑟夫的胞弟和他的太太以及2個女兒已經不幸罹難，經過一個多小時的搜尋，他終於找到了他弟弟和他家人的遺體，搬上汽車後，出發到附近的一個墓地埋葬他們。

在土耳其和敘利亞各地，救援人員和志願者仍在梳理數以千計的倒塌建築物的廢墟，為今後更多的埋葬做好準備。