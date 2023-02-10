新竹縣政府針對新埔鎮歷史文化發展，去年成功向文化部爭取再造歷史現場專案計畫，並獲得4年4千萬經費，1年來盤點新埔鎮在地歷史建構，將成果集結成冊，出版文青小品《新埔故事集》，圖文並茂介紹客家魅力小鎮—新埔的歷史、古蹟和文化記憶，即日起新埔鎮公所及新埔的國中小學皆可免費索取，並同步於文化局官網線上公開。

新埔鎮有著全國密度最高的宗祠家廟群，以3街6巷9宗祠聞名，縣府近年推動文化資產修復已逐漸累積出成果，在新都市計畫開發、遷入人口增加的同時，也積極活化文化資產，希望一邊保有舊街區獨特歷史文化，一邊與新市鎮、新移民融合共榮。

文化局去年盤整了全縣13鄉鎮，認為新埔鎮的3街6巷9宗祠，一直未能具體且完整地呈現，於是向文化部爭取前瞻計畫經費，在為期4年的再造歷史現場專案計畫，將新埔改頭換面。

文化局表示，計畫分為多個區塊逐年實踐，第1年盤點新埔鎮在地歷史建構，並將成果集結成冊，出版《新埔故事集》，圖文並茂地介紹歷史上的新埔如何以物產進入世界貿易的體系，以及地方仕紳修建祠廟、義渡，並積極參與公共事務等人文故事，編排上兼具文青和親民風格

故事集內也說明了新埔產業發展軌跡，新埔其實是台灣椪柑生產的始祖，在日治時期就曾舉辦椪柑評鑑比賽，當時台灣總督還親臨指導，在吳濁流故居前馬路旁留下督憲光臨紀念碑。〈一斤椪柑三斤米〉這篇文章就是描寫昔日椪柑的高經濟價值，以及柑橘批發帶動新埔鎮成功街旅社、冰果店、戲院、茶室的繁榮興盛。

除了歷史內容，故事集也訪談了咖啡羊行蔡暐亭、道地音樂彭文漳、潘錦河洋樓潘宜珣等3名返鄉青年。