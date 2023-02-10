全球晶片市場需求疲軟，記憶體大廠美光去年底宣布將裁員10％人力、預估有5千人受影響，並停發獎金與主管減薪。一名自稱是美光的台籍員工透露，「美光真的開始裁員了，座位一個個空去」。貼文底下有其他員工揭露離職程序，交完識別證就走人，整個過程只花10分鐘，更有人提到「聽說下周開始會有大動作」。

美光去年底宣布要裁員，如今裁員潮也延燒到台灣。美光員工在Dcard發文透露公司已開始裁撤人力，引發其他網友討論。許多人都說裁員的消息都是突然告知，「沒有預告期，直接請你交出識別證離開，連跟同事打招呼的時間都沒有，心寒，留下來的人瑟瑟發抖」、「離職作業流程很快，簽名、回收識別證然後離開，只花了10分鐘」、「有員工前一小時還在開會，瞬間中年失業，那失落的表情，我到現在還是很難釋懷」。

還有人透露，「聽說下周開始會有大動作」、「年前就開始裁到現在了，已習慣，近半個月每天都有人離開」、「目前聽說不是看人數砍，是看金額砍，一個部門可能要砍多少額度，把貴的砍掉」。

美國財經媒體則報導，美光周四的一份監管文件再提到撙節開支的最新措施，包括首席執行長Sanjay Mehrotra的薪水大砍2成，執行副總裁減薪15%，資深副總裁的薪資也會減少10%，且獎金將暫停發放。