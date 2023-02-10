大考中心今(10)日說明今年度學測國語文寫作能力測驗閱及英文非選擇題閱卷評分原則，而作文考題以「花草樹木的氣味記憶」為題，有考生以父子研究香水為出發點，並展開植物研究，內容掌握得當，另也有學生書寫外婆家果園的夏日蘋果香，雙雙成為具代表性的優秀答題範本。

大考中心表示，今年國寫閱卷委員均為各大學中文系、國文系、語文教育系或通識教育中心教師，共計162人，分成12組，每大題6組，採分題閱卷。

大考中心說明，閱卷時間方面，從2月初開始，由正、副召集人分別與所有協同主持人先評閱、分析、討論3000份抽樣答案卷，草擬評分原則，每題分別選出A＋、A、B＋、B、C＋、C六級標準卷、試閱卷並擬定評分原則，再製作閱卷參考手冊。

國文科閱卷召集人陳昌明提到，在作文表現上，考題要求考生書寫花草樹木氣味，以及所召喚的記憶與感受，考生不能排除花草、樹木聯結的特殊氣味等描述，不過只要能具體描寫氣味與氣味所召喚的記憶感受，分享的經驗與情境細膩動人、結構嚴謹、文辭優美，都可以拿到A＋。如果考生能具體描繪氣味與感受，書寫內容情境適切，結構穩妥，文辭順暢，則能得A。

陳昌明也說，如果考生在經驗或情境的敘寫上較為平實，但結構合宜、文辭平順，則能獲得B＋；經驗或情境描寫較籠統，文章稍微具備結構，則能得B。

至於優秀寫作內容上，陳昌明指出，除了有考生描述父子共同研究香水，並從中分析香氣，與選出不同花草的氣味，還進行植物研究，另外還有考生書寫外婆家果園的蘋果香，充滿的是夏季的甜美，表述氣味和情感，兩者皆成為今年度傑出答題範本。